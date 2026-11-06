Макс Барских разрывает 18-летнее сотрудничество с Бадоевым и сделал заявление: "Это станет точкой"

Макс Барских и Алан Бадоев

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Украинский певец Макс Барских сообщил о завершении многолетнего творческого партнерства с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым. Их общая история длилась 18 лет и завершится большим концертом в Киеве.

Об изменениях артист объявил в соцсетях после насыщенного летнего тура по Украине. За это время команда побывала в 20 городах, где певец встречался с поклонниками и исполнял свои самые известные композиции. Барских назвал этот период особенным, однако дал понять, что впереди творческий тандем ждет финальный аккорд.

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«Это лето было незабываемым! Мы вместе с вами проехали 20 городов Украины, пели любимые песни, делились эмоциями и создавали моменты, которые хочется навсегда сохранить. Но каждой особой истории ждет свой финал. И в этот раз он будет по-настоящему особенным», — говорится в посте Барских.

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Пост на странице фестиваля Макса Барских

Прощальным этапом сотрудничества станет концерт 8 декабря в киевском Дворце «Украина». Именно на этом выступлении артист и режиссер символически завершат общий 18-летний путь.

За это время Барских и Бадоев вместе создали немало масштабных сценических постановок и шоу, ставших важной частью карьеры певца. В команде артиста отмечают, что предстоящий концерт будет иметь особое значение не только как финал всеукраинского тура, но и как завершение целой творческой эпохи.

«Этот вечер станет завершением большого всеукраинского тура и символической точкой в 18-летней творческой истории Макса Барских и Алана Бадоева. Путь артиста и режиссера, которые создали вместе немало знаковых шоу, подходит к концу», — сообщила команда исполнителя.

Напомним, недавно танцовщик-ветеран Назар Грабар признался, почему отказался от участия в «Холостяке» в последний момент после договоренностей с командой о гонораре.

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