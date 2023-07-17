Макс Барских с обнаженным торсом в спортзале похвастался стальными мышцами

Певец Макс Барских, несмотря на плотный концертный график, находит время держать себя в форме.

Так, исполнитель поделился с подписчиками в Instagram фотографией из спортзала и продемонстрировал результаты своих тренировок. На фото улыбающийся Барских позировал перед зеркалом с обнаженным торсом, так что поклонники могли внимательно разглядеть упругий пресс и стальные мышцы артиста.

Макс Барских / Фото: instagram.com/max_barskih

Певец признался, что его очень мотивирует видеть в зеркало, что он прилагает усилия не в пустую.

"Приятно видеть результаты тренировок", — подписал фотографию Барских.

Кстати, разглядеть подтянутую форму и спортивные навыки Барских фаны также могли его последнему клипу на песню "Найти себя" — в видео певец проехался по Киеву верхом на коне.

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