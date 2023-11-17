Макс Барских шокировал, как ему вызвали скорую во время съемок клипа: "Думал, моя последняя работа"

Украинский певец Макс Барских впечатлил клипом к своему англоязычному хиту "Rich", снятому в юмористически-гротескном стиле.

В песне раскрывается актуальный вопрос человечности, жизненных ценностей и регресса личности.

На видео артист появляется в 5 неожиданных образах: нищего, Людовика XIV, египетского фараона, "волка с Уолл Стрит" и первобытного человека. Через несколько минут вместе со зрителем он проходит путь от рождественской мечты о финансовой независимости до моральной деградации.

Макс Барских

Видеоклип был снят до полномасштабного вторжения. Его режиссером стал Алан Бадоев. Всего над работой работало около 200 профессионалов. Чтобы прийти к идеальному результату Барских и Бадоев потратили месяц на подготовку, трое суток съемок нон-стоп и 2 года ожиданий.

"Я очень горжусь этой работой, потому что она свидетельствует о том, какое мощное производство было в довоенной Украине. Не выезжая из любимого города, мы могли создавать Голливуд, Болливуд и даже что-то большее. 200 человек трое суток работали над тем, чтобы создать красивую историю и подарить зрителю праздник... Сегодня подобное, к сожалению, невозможно. Многие профессионалы либо уехали из страны, либо на фронте. Но я точно знаю, что все будет восстановлено, потому что мы очень талантливая нация!", - прокомментировал клип Алан.

Макс Барских

Не обошлось и без форс-мажоров. В частности, украинский исполнитель признался, что заболел Covid и имел высокую температуру. По словам звезды, во время съемок физически было очень тяжело. Даже пришлось вызвать скорую на площадку, чтобы спасти жизнь Максу.

"Это был коронавирус, который я подхватил на съемочной площадке. С температурой около сорока я должен был прыгать, танцевать… Я даже думал, что это моя последняя работа", - рассказал артист в проекте "Ранок у великому місті".

К слову, новый трек Макса Барских стал 3 релизом в сотрудничестве с международным лейблом Warner Music Poland.

Напомним, недавно украинская певица Злата Огневич удивила фанатов своим откровенным видеоклипом. Из-за чрезмерной эротики YouTube забанил работу.

Читайте также: