Макс Барских шокировал, как получал угрозы от российских политиков: "Я прощался с жизнью"

Украинский певец Макс Барских ошеломил заявлением, как российские государственные органы угрожали ему за проукраинскую позицию.

Так, певец вспомнил, как с первых дней войны он рассказывал о зверствах русских и пытался донести россиянам правду. Впрочем, за столь бесполезные попытки ему только прилетали угрозы от государственных служб РФ. По словам Барских, в такие моменты он прощался с жизнью, а не только блестящей карьерой. В то же время он думал о гражданских украинцах, ежедневно терпящих бедствие от обстрелов страны-агрессорки.

"Я простился не только со сценой, но и со своей жизнью. Я думал за погибающих людей российские ракетные атаки… У меня было много угроз. И от политиков, и ФСБ (Федеральная служба безопасности России – прим. ред.), и всех остальных. У меня была позиция, которую я выражал. Пытался определенным образом привлечь внимание россиян, чтобы вместе прекратить этот ужас. Но с каждым днем ​​я понимал, что мы говорим на разных языках, и мы совершенно разные люди", - рассказал звезда в интервью Алексею Суханову.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Макс же признается, что даже после осознания всех рисков он продолжает стоять на стороне Украины и помогает украинским бойцам с помощью того, что у него получается лучше всего, – творчества.

"То есть я для себя осознал, что если и умирать, то до конца нести правду и сделать хотя бы что-то, чтобы повлиять на людей и остановить эту войну", - добавляет артист.

Напомним, недавно певица Миша Романова показала архивное фото с Максом Барских, сделанное 10 лет назад, и ошеломила их видом.

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