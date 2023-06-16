Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Макс Барских спел на украинском свой хит "Подруга-ночь", который не хотел переводить

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
614
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Макс Барских спел на украинском свой хит "Подруга-ночь", который не хотел переводить

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Фаны уже не ожидали услышать трек в переводе.

Певец Макс Барских снова удивил своих поклонников и представил свой хит "Подруга-ночь" на украинском языке.

Для многих это стало настоящей неожиданностью, ведь еще совсем недавно продюсер артиста Алан Бадоев заявлял о том, что трек один из тех, что просто не будет "звучать" на украинском из-за особенностей перевода.

Впрочем, похоже, что команда все же нашла выход из ситуации и порадовала поклонников обновленным хитом "Подруга-ночь". Барских уже даже успел спеть его на своем концерте.

@maxbarskih4ever

"Подруга ночь" на украинском

♬ оригинальный звук — about Max Barskih

"Подруга-ночь" также теперь на украинском! Первая часть тура "Найти себя" завершена. И надо признаться, название полностью оправдало себя. Дорогие украинцы, теперь у нас с вами много "новых" песен, а еще сколько будет впереди… Вы вдохновили меня, и это очень важно", — поделился Барских.

Фаны поблагодарили артиста за то, что он все же прислушивался к советам и перевел свои хиты на родной язык: "Как прекрасно звучит", "Как классно вы переводите эти тексты", "Спасибо за старание и творчество!", "Очень нравятся ваши песни на украинском".

"Подруга-ночь" — текст песни на украинском

Тільки тільки починається ніч
А ти вже встигла сказати "Ні"
Словами б'єшся сильніше
Я кохаю міцніше
Я приймаю цей біль

Розум каже: "забудь та йди"
Ну, а тіло просить дати шанс
Помиляються люди
Люблять все, що нас губить
Те, що знищує нас

Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема

Подруга-ніч
Ти не сама
Вези мене туди, де танці до рання

Танці до рання

З понеділка буде день за два
Буду починати все з нуля
Жити стане непросто
Ти залишила простір,
І розбила любов

Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема

Подруга-ніч
Ти не сама
Вези мене туди, де танці до рання

Танці до рання

Що зі мною, де я, не розумію
Я не знаю, з ким я прийшов
Серед ночі серце шаленіє
І сьогодні все хорошо

Напомним, что ранее Макс Барских также перевел свои хиты "Туманы" и "Берега" на украинский язык. Их артист уже представил на своих концертах.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
614
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация