Макс Барских спел на украинском свой хит "Подруга-ночь", который не хотел переводить

Певец Макс Барских снова удивил своих поклонников и представил свой хит "Подруга-ночь" на украинском языке.

Для многих это стало настоящей неожиданностью, ведь еще совсем недавно продюсер артиста Алан Бадоев заявлял о том, что трек один из тех, что просто не будет "звучать" на украинском из-за особенностей перевода.

Впрочем, похоже, что команда все же нашла выход из ситуации и порадовала поклонников обновленным хитом "Подруга-ночь". Барских уже даже успел спеть его на своем концерте.

"Подруга-ночь" также теперь на украинском! Первая часть тура "Найти себя" завершена. И надо признаться, название полностью оправдало себя. Дорогие украинцы, теперь у нас с вами много "новых" песен, а еще сколько будет впереди… Вы вдохновили меня, и это очень важно", — поделился Барских.

Фаны поблагодарили артиста за то, что он все же прислушивался к советам и перевел свои хиты на родной язык: "Как прекрасно звучит", "Как классно вы переводите эти тексты", "Спасибо за старание и творчество!", "Очень нравятся ваши песни на украинском".

"Подруга-ночь" — текст песни на украинском

Тільки тільки починається ніч

А ти вже встигла сказати "Ні"

Словами б'єшся сильніше

Я кохаю міцніше

Я приймаю цей біль



Розум каже: "забудь та йди"

Ну, а тіло просить дати шанс

Помиляються люди

Люблять все, що нас губить

Те, що знищує нас



Подруга-ніч

Я заблукав

Не дзвонить мені

Там мене нема



Подруга-ніч

Ти не сама

Вези мене туди, де танці до рання

Танці до рання



З понеділка буде день за два

Буду починати все з нуля

Жити стане непросто

Ти залишила простір,

І розбила любов



Подруга-ніч

Я заблукав

Не дзвонить мені

Там мене нема



Подруга-ніч

Ти не сама

Вези мене туди, де танці до рання



Танці до рання



Що зі мною, де я, не розумію

Я не знаю, з ким я прийшов

Серед ночі серце шаленіє

І сьогодні все хорошо

Напомним, что ранее Макс Барских также перевел свои хиты "Туманы" и "Берега" на украинский язык. Их артист уже представил на своих концертах.

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