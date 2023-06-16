Макс Барских спел на украинском свой хит "Подруга-ночь", который не хотел переводить

Фаны уже не ожидали услышать трек в переводе.
Певец Макс Барских снова удивил своих поклонников и представил свой хит "Подруга-ночь" на украинском языке.
Для многих это стало настоящей неожиданностью, ведь еще совсем недавно продюсер артиста Алан Бадоев заявлял о том, что трек один из тех, что просто не будет "звучать" на украинском из-за особенностей перевода.
Впрочем, похоже, что команда все же нашла выход из ситуации и порадовала поклонников обновленным хитом "Подруга-ночь". Барских уже даже успел спеть его на своем концерте.
@maxbarskih4ever
"Подруга ночь" на украинском♬ оригинальный звук — about Max Barskih
"Подруга-ночь" также теперь на украинском! Первая часть тура "Найти себя" завершена. И надо признаться, название полностью оправдало себя. Дорогие украинцы, теперь у нас с вами много "новых" песен, а еще сколько будет впереди… Вы вдохновили меня, и это очень важно", — поделился Барских.
Фаны поблагодарили артиста за то, что он все же прислушивался к советам и перевел свои хиты на родной язык: "Как прекрасно звучит", "Как классно вы переводите эти тексты", "Спасибо за старание и творчество!", "Очень нравятся ваши песни на украинском".
"Подруга-ночь" — текст песни на украинском
Тільки тільки починається ніч
А ти вже встигла сказати "Ні"
Словами б'єшся сильніше
Я кохаю міцніше
Я приймаю цей біль
Розум каже: "забудь та йди"
Ну, а тіло просить дати шанс
Помиляються люди
Люблять все, що нас губить
Те, що знищує нас
Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема
Подруга-ніч
Ти не сама
Вези мене туди, де танці до рання
Танці до рання
З понеділка буде день за два
Буду починати все з нуля
Жити стане непросто
Ти залишила простір,
І розбила любов
Подруга-ніч
Я заблукав
Не дзвонить мені
Там мене нема
Подруга-ніч
Ти не сама
Вези мене туди, де танці до рання
Танці до рання
Що зі мною, де я, не розумію
Я не знаю, з ким я прийшов
Серед ночі серце шаленіє
І сьогодні все хорошо
Напомним, что ранее Макс Барских также перевел свои хиты "Туманы" и "Берега" на украинский язык. Их артист уже представил на своих концертах.
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