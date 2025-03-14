Макс Барских удивил музыкальным экспериментом и раскрыл неожиданное сотрудничество для важной цели

Украинский певец Макс Барских представляет первый сингл Stomach Butterfly из нового англоязычного альбома.

Новой песне предшествуют пять коротких видеороликов, основанных на социальном аудиовизуальном эксперименте. В них музыкант обращает внимание на важность ментального здоровья общества как ключевого фактора для формирования будущего. Используя английский язык, певец стремится установить диалог с более широкой аудиторией и подчеркнуть, что жизнь в украинских городах продолжается, несмотря на все трудности.

"Меня вдохновляют наши люди! Самой сильной стороной украинцев есть умение жить. Война не смогла сломать этот дух. Даже во время постоянных обстрелов наши соотечественники продолжают строить свой путь, развиваться и любить. Я хочу, чтобы мир заметил именно эту силу", — отмечает певец.

Новый этап творчества Макса Барских начался с трогательных и искренних видеоисповедей молодежи из разных уголков Украины – кто-то пережил оккупацию, другие потеряли близких, а некоторым пришлось покинуть родной город, но все они выбирают жизнь и борьбу за Украину.

"Когда собираешь незнакомых людей на съемочной площадке, где должна возникнуть настоящая "общая химия", важно дать каждому возможность почувствовать другого. Именно поэтому мы вместе садились на один ковер, внимательно наблюдали за собой и друг другом. Касались друг друга. И даже снимали одежду. Все проходило как групповая терапия, после которой мы стали более близкими, как одно целое. Именно этот момент мы сняли в клипе", - отмечает Макс Барских.

Макс Барских во время съемок клипа на песню Stomach Butterfly / Фото: Пресслужба Макса Барських

Более того, в рамках нового сингла команда Барских совместно с психологом Софией Пхаладзе запускает в психологическом приложении SOPHY бесплатную категорию "Разом ми сильні". Она доступна для всех украинцев – как в Украине, так и за рубежом – и содержит материалы психологической поддержки, направленные на преодоление тревожных состояний, проработку накопленных деструктивных эмоций и переживания травматического опыта, связанного с войной.

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