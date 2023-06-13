Макс Барских удивил переводом еще одного своего хита на украинский язык

Певец Макс Барских порадовал поклонников украиноязычной версией своего хита "Берега", который выпустил в 2019 году.

Отрывком обновленной песни исполнитель поделился на своей странице в Instagram. На видео Макс как раз готовился к сегодняшнему выступлению в Кропивницком, где слушатели впервые услышат вживую полную версию трека.

Поклонники были приятно удивлены такой неожиданной премьерой, ведь на днях Барских только представил хит "Туманы", который также перевел на украинский. Фанам певца новая версия песни уже тоже пришлась по душе.

Уже жду студийную версию!

Очень хорошо звучит на украинском языке.

Мечтаю услышать все песни на украинском!

Любимые песни на любимом языке!

Очень мелодично и красиво.

"Береги" — текст песни на украинском

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяць кожну ніч розквітає,

Не для нас



Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти



Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.



Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.



А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Отметим, еще совсем недавно продюсер Макса Барских Алан Бадоев говорил о том, что артист не планирует переводить все свои треки на украинский. По словам режиссера, некоторые треки просто теряют свое настроение после перевода и уже не вызывают таких эмоций.

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