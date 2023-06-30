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Макс Барских удивил украиноязычную версию своего хита "Хочу танцевать"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
135
Время на прочтение
1 мин
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Макс Барских удивил украиноязычную версию своего хита "Хочу танцевать"

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Артист продолжает украинизировать свой репертуар.

Певец Макс Барских снова удивил поклонников очередным переводом своего русскоязычного хита.

Так, теперь трек исполнителя "Хочу танцевать" также будет звучать на украинском. Отрывком с обновленной песней Барских поделился на своей странице в Instagram.

"Та мені все одно, де ти і з ким. Ти сьогодні мене загубила, я розчиняюсь в ночі. Залишаю печаль, забуваю тебе і краще не заважай, я хочу танцювати", — теперь поет Барских.

Поклонники Макса уже не могут дождаться, когда певец представит все переведенные песни на цифровых площадках, а пока их услышать можно только во время живых концертов артиста.

Отметим, что в последнее время Барских удивляет своих фанатов стремительными переводами своих хитов, звучавших на русском. украинизацию уже прошли песни "Тумани", "Береги" и даже песню "Подруга-ночь", которую планировал вообще никогда не переводить.

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Дата публикации
Просмотры
135
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