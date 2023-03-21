Макс Барских умилил редкими кадрами с мамой, приехавшей к нему в гости

Украинский певец Макс Барских поделился трогательными кадрами вместе со своей мамой.

Родной человек исполнителя приехал к нему в гости с подарками. На видео в Instagram, как мама заботливо раскладывала привезенные из собственного огорода зелень и овощи, а также давала советы сыну по хозяйству. Сам же артист на мгновение снова стал мальчиком.

"Каждый раз, когда мама приезжает ко мне", — нежно подписал кадры с самой родной Барской.

Поклонников певца очень восхищали кадры Макса вместе с мамой: "Так мило", "Как хорошо, что мама рядом", "Берегите мамулю".

Напомним, что свой последний трек "Мама, не плачь" Барских посвятил именно мамам, ожидающим своих сыновей с фронта.

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