Макс Барских в новом образе на украинском спел в чувственном клипе с ETOLUBOV

Певец Макс Барских порадовал поклонников музыкальной новинкой.

В этот раз исполнитель представил чувственную дуэтную работу, записанную вместе с певицей ETOLUBOV. Совместный украиноязычный трек исполнителей вышел под названием "Римую". По словам артистов, эта композиция – чувственное послание ко всем украинским парам, которым удалось, несмотря на многочисленные обстоятельства, найти или сохранить свою любовь.

Макс Барских и ETOLUBOV / Фото: Ксения Каргина

"Сегодня война идет на всех фронтах. В музыке важно, чтобы украинское слово и рифма находили новую форму, становясь ближе к восприятию современной молодежи. Вместе с Любой мы стремились создать чувственный и по-настоящему украинский поп-трек. Я убежден, что наш язык может и должен звучать современно", — прокомментировал работу Барских.

Вместе с песней состоялась премьера и камерного видео к ней. В клипе Макс появляется с новым, белым цветом волос, который контрастирует с темными цветами видео.

Поклонники артистов признались, что им очень понравился дуэт: "Прекрасная песня, прекрасный, лирический, камерный клип! Давно мечтала о таком клипе о любви, где только двое влюбленных, где все чувства ярко показаны крупным планом", "Невероятно. Очень романтично. для ушей и глаз. Мурашки по коже. Такой шедевр создать может только Макс", "Нежность... Столько нежности. Музыка просто завораживает!".

Макс Барских и ETOLUBOV / Фото: Ксения Каргина

Отметим, что вся прибыль от монетизации от просмотров и прослушиваний "Римую" будет перечислена в благотворительный фонд DOLI, который основала ETOLUBOV для помощи пострадавшим от войны украинским семьям.

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