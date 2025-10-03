Макс Барских в новой украиноязычной песне рассекретил свои самые интимные мысли

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Реклама

Певец Макс Барских представил новую песню, где рассекретил свои самые интимные мысли.

Исполнитель продолжает радовать поклонников новинками. Артист представил уже вторую композицию из своего украиноязычного альбома "Місто дощів". Лирический трек получил название "Кохай". В песне Макс Барских демонстрирует свои собственные ощущения и мысли. По словам исполнителя, сейчас украинцам приходится переживать сложные времена. Однако надо находить время, чтобы остановиться, отдохнуть, выдохнуть и дать себе возможность раствориться. Поэтому Макс Барских этой песней, где он раскрыл свои глубокие и интимные мысли, пытается погрузить слушателей в покой.

"В своих песнях я стараюсь отражать рефлексию собственных ощущений и мыслей. "Кохай" - это настроение, которое льется из меня, несмотря на тяжелые годы, почти четыре года жизни в войне. Я хочу, чтобы у моих поклонников была песня, которая может спасти их во времена отчаяния. Сегодня отпускаю к вам свои самые глубокие и самые интимные мысли. Нет, это все же знания, которые день за днем я подтверждаю своим жизненным путем. Просто остановитесь, где бы вы ни были, и растворитесь в этой работе. Она сможет подарить вам спокойствие, уверенность и просто три минуты для себя", - комментирует премьеру певец.

Реклама

Артист уже и представил спокойный клип на композицию, режиссером которого выступил Алан Бадоев. К слову, трек вошел в альбом "Місто дощів". Его релиз запланирован на 10 октября. Впервые новый украиноязычный альбом певец исполнит вживую во время большого концерта в Киеве.

Напомним, недавно певицы Алена Омаргалиева и MamaRika порадовали приятной новинкой. Артистки выпустили дуэтную композицию "Не ходи" в стиле R&B. Также исполнительницы представили клип на песню, где устроили эмоциональный спор в образе королев.