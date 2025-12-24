Макс Барских впервые без прикрас отреагировал на слухи о романе с Лободой: "Она разбила мне сердце"

Макс Барских и Светлана Лобода

Реклама

Во время концерта Макса Барских в Полтаве певец неожиданно откровенно ответил на вопрос, который годами оставался табу.

Так, во время одного из недавних концертов артиста прямо из зала у него поинтересовались якобы отношениями со Светланой Лободой — темой, которую фанаты обсуждали еще с начала его карьеры. Видео момента появилось в TikTok. Зрительница, которая представилась жительницей Сум, обратилась к Барских с личным вопросом и без обходных формулировок спросила, был ли между ним и Лободой роман на самом деле.

Певец не стал уходить от ответа и прокомментировал ситуацию прямо со сцены: «Это уже прошлое. Между нами больше ничего нет. Она разбила мне сердце».

Реклама

Слова артиста вызвали эмоциональную реакцию зала, однако на этом разговор не завершился. Женщина уточнила, были ли эти отношения реальными или все же частью публичного образа. Тогда Барских неожиданно вспомнил о последствиях того периода. «Шрам остался у меня, если что. Можешь посмотреть», — сказал певец, намекая на следы от порезов на руке.

«Роман» Макса Барских и Светланы Лободы — что известно

Речь идет о событиях 2008 года после участия Макса Барских в проекте «Фабрика звезд». Тогда во время одного из выступлений артист публично порезал себе руку прямо на сцене. В результате поступок связали с его якобы неразделенными чувствами к Светлане Лободе.

Сама певица впоследствии не раз вспоминала тот период, признаваясь, что до сих пор не уверена, где была правда, а где — сценический эффект. В то же время она подтверждала, что шрамы на руке Барских действительно существуют.

Реклама

Макс Барских и Светлана Лобода / © XXL

С годами артистка неоднократно намекала, что между ними была эмоциональная связь и общая публичная история — фотосессии, выступления, сотрудничество — но часть этого образа была продиктована законами шоу-бизнеса и продюсерскими решениями.

Сам Макс Барских в 2021 году уже называл тот инцидент «глупым и необдуманным поступком», подчеркивая, что не намеревался нанести себе серьезный вред. По словам певца, тогда на него сильно повлияли изоляция на проекте, эмоциональная нестабильность и потребность в близкой связи с человеком вне «Фабрики звезд».

Напомним, недавно звезды Даниэль Салем и Lida Lee заявили о романе. Парочка долго скрывала чувства от публики, но теперь уже официально заявила об отношениях.