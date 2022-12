Макс Барских выпустил атмосферный клип на англоязычную песню, в котором станцевал под снегом

Исполнитель представил видео на трек Before We Say Goodbye.

Украинский певец Макс Барских выпустил англоязычный сингл Before We Say Goodbye, который назвал саундтреком к Новому году.

Вместе с песней состоялась премьера клипа, режиссером которого традиционно выступил друг Барских, клипмейкер Алан Бадоев. Видео получилось довольно лаконичным, но эмоциональным. В течение почти трех минут в кадре находится Макс, рассказывающий свою историю.

Кроме того, поклонники артиста оценят его танцевальные умения. Поскольку в видеоработе Барских продемонстрировал пластический танец под снегом, падающим на Макса.

"С началом зимы мне захотелось создать саундтрек к Новому году. Потому что несмотря на накопившуюся в течение долгого времени боль и тоску, мы продолжаем смеяться сквозь слезы, стараться радоваться жизни и благодарить новые рассветы и закаты. Поэтому в песне Before We Say Goodbye танцевальный бит сливается с минорными аккордами и лирической мелодией", — прокомментировал премьеру Макс Барских.

Макс Барских / Фото: Ярослав Бугаев

Отметим, что уже в эту субботу, 10 декабря, Макс Барских даст концерт в Одессе в филармонии, где вживую исполнит свой новый трек.

Кроме того, на днях Макс Барских анонсировал большое сольное выступление в Киеве. Концерт запланирован на 30 декабря в Stereo Plaza, где прозвучат самые лучшие хиты музыканта.

"Новый год я встречаю в Киеве. Сейчас, как никогда, я хочу разделить с украинцами печаль, радость и надежду уходящего наконец года. Я уже говорил, что после 24 февраля мне было сложно выходить на сцену до тех пор, пока не понял, что только благодаря творчеству я могу поддерживать свою страну и нашу армию. Если музыка лечит души на уровне энергии, то благотворительность помогает практически. Часть средств со всех моих концертов всегда идет на нужды ВСУ. И это наш общий вклад с вами в будущую победу. Поэтому я приглашаю всех желающих на свой предновогодний концерт! Пожелаем нашу победу вместе!" – сказал Макс.

