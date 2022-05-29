Макс Барских выпустил душевную песню на украинском "Чекай мене", которая довела фанов до слез

Певец Макс Барских запремьерил еще один душевный трогательный трек на украинском языке, который вышел под названием "Чекай мене".

Премьера работы состоялась сегодня. Еще одна композиция в репертуаре Макса Барских написанная на украинском языке, получилась очень проницательной и сильной одновременно:

"Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Чекай мене" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас, потому что мы можем сделать ее лучше. Жди меня!" – прокомментировал релиз Макс Барских.

Отметим, что эта песня нашла отклик в сердцах многих украинцев: "Я не могу слушать эту песню без слез, у вас так красиво получается на украинском", "замечательная и душевная песня", "ваше пение на украинском – невероятно!", "Очень красивая песня ! Такие трогательные слова!" – пишут пользователи.

Напомним, что ранее Макс Барских выпустил песню на английском языке под названием Don't F*ck with Ukraine, которую посвятил нашим защитникам и мужеству украинского народа. Кроме куплетов на английском, особое внимание привлекает украинский фольклор, написанный без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

Читайте также: