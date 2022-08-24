Макс Барских выпустил празднично-патриотическую песню "Україна" ко Дню Независимости

Макс Барских сделал музыкальный подарок своим поклонникам и ко Дню Независимости Украины выпустил новую композицию под названием "Україна".

Этот трек стал четвертой по счету украиноязычной работой Барских с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Все эти полгода войны я отношусь к музыке, как к чему-то, что происходит не со мной, к чему-то из прошлой жизни. Пока я не нашел нового себя. Не до конца понимаю, что будет завтра, пожалуй, как и все мы. Но знаю наверняка, что многим музыка помогает, исцеляет раны. Сквозь песню мы передаем наши мечты и проектируем самые светлые желания", – прокомментировал премьеру Барских.

Поклонники Макса признались, что его новая композиция коснулась глубин их души: "За душу берет, спасибо Макс!", "Макс, спасибо. Каждое слово в самое сердце. Твои песни сейчас очень важны для нас, слушателей. Продолжай творить", "Невероятное исполнение. Искренне благодарю".

Напомним, ранее украинский режиссер Алан Бадоев показал, как в России "горит" из-за исполнителя Макса Барских. Россияне не могут смириться с тем, что певец Макс Барских послал их вслед за российским кораблем, поэтому пытаются его дискредитировать.

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