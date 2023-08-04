Макс Барских выпустил свой хит "Тумани" на украинском: как теперь звучит трек

Певец Макс Барских представил украиноязычную студийную версию своего хита "Тумани" вместе с лирическим видео к нему.

Композиция "Тумани" стала частью украиноязычного альбома Барских, получившего название "Зорепад". Выпуск пластинки запланирован на 8 сентября и станет восьмой по счету в дискографии артиста.

Альбом "Зорепад" будет состоять из четырех хитов, которые уже известны поклонникам Макса благодаря туру "Знайти себе", а также шести совершенно новых композиций.

Макс Барских готовил этот альбом почти год. По словам артиста, он хочет, чтобы эти песни принадлежали нашей стране и нашим потомкам.

"Просто хочу, чтобы они принадлежали нам с вами и нашим детям!" "Тумани", "Береги", "Подруга- ніч", "Лий, не жалій" – все они будут звучать соловьиной в студийном качестве. Теперь они еще ближе к сердцу, и я знаю, как вы ожидали их. Но "Зорепад" - это еще и о новых ощущениях. Вас ждут шесть совершенно новых песен, о которых расскажу вскоре…" – заинтриговал фанов Барских.

Напомним, недавно Макс Барских отказался от своего концерта, с которым должен выступить на музыкальном фестивале Summer Fest в Кишиневе. А все потому, что не захотел выходить на одну сцену с Валерием Меладзе, который молчит о войне в Украине и продолжает развлекать жителей страны-террористки россии.

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