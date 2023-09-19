Макс Барских высказался о своей личной жизни и откровенно признался, есть ли у него девушка

Украинский певец Макс Барских поделился подробностями своей личной жизни. Артист признался, свободно ли его сердце.

В частности, в разговоре с Евгением Фешаком исполнитель поделился, что еще 5-10 лет назад он однозначно был бы одинок, ведь не был готов к отношениям. Однако артист понимает, что ему хочется любить и быть любимым. Правда, у Макса пока нет второй половинки.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

"У меня никого нет. Наверное, пять-десять лет назад я был бы один. Сейчас, когда у меня было время быть самостоятельным и стать более полноценным, то мне кажется, что мои будущие отношения будут очень здоровые, без токсичных отношений, без ревности и без каких-либо проблем. Я хочу отношения с компромиссами и ощущением друг друга", — прокомментировал артист.

Также Барских признался, что в будущем хочет стать отцом. Однако серьезно певец планирует над этим задуматься лет через 3-5.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

"Сейчас не готов к детям, потому что стабильности нет, чтобы обеспечить ребенка безопасностью и всем необходимым. Я думаю, что где-то лет пять – и я буду готов. Возможно, года три и все", — прокомментировал артист.

Напомним, ранее Макс Барских вспомнил одну из самых серьезных ссор с режиссером Аланом Бадоевым. Разногласия между ними возникли во время съемки клипа.

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