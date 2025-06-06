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- Гламур
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Макс Барских задал настроение лету новым хитом и обратился к фанам: "Мало кто сможет понять"
Артист назвал особенность украинского народа.
Украинский певец Макс Барских встречает лето новой громкой премьерой - синглом Sound of Bloom. Это третий трек из будущего англоязычного альбома певца, где доминирует стиль афрохаус - яркий, ритмичный и эмоционально заряженный.
После лирического Stomach Butterfly и дерзкого Someone New, Барских возвращается к танцевальному звучанию. Sound of Bloom - это настоящий музыкальный коктейль эндорфинов, который фанаты уже окрестили "песней со вкусом Bubble gum".
На фоне постоянных обстрелов Россией Украины Макс уверяет, что украинцы - одни из немногих, кто по-настоящему умеют чувствовать вкус жизни. Поэтому своим хитом хочет подчеркнуть, что никто не сможет украсть у нас эту жажду.
"Мало кто сможет понять непреодолимую жажду жизни украинцев. Чтобы это почувствовать, нужно жить здесь, в Украине, и вместе с соседями, друзьями или просто знакомыми переживать эти адские ночи. Мы имеем право на жизнь. Мы имеем право на лето! Обнимаю каждого из вас. Надеюсь, что новая песня наполнит вас эндорфинами и поможет не сойти с ума", - делится артист.