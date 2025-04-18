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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
469
Время на прочтение
1 мин

Макс Барских заговорил об измене в отношениях и эмоционально выразил свои чувства: "Режущая правда"

Артист поделился миксом эмоций в новой песне.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Макс Барских

Макс Барских / © Пресслужба Макса Барських

Украинский певец Макс Барских представил второй сингл из будущего альбома. Новая композиция получила название "Someone New".

Если первый сингл "Stomach Butterflies" затрагивал тему энергии любви, то второй трек о том, что остается после. Так, "Someone New" раскрывает скрытые стороны и желания человеческой души. А сам певец отмечает, что в строчках новой песни каждый найдет что-то знакомое.

"Она о том моменте после расставания, когда эмоции накрывают волнами: сначала любовь, потом злость, разочарование, а дальше - режущая правда. Тебя предали. Ты доверил сердце не тому человеку. Но эта песня - не о боли ради боли. Она о принятии. Об отпущении. О движении дальше. Я хочу, чтобы слушатели видели себя в этой истории. Потому что мы все это проходили", - рассказывает певец о премьере.

К слову, к песне Someone New" также был выпущен клип. Персонаж, которого сыграл Барских в видеоработе, заимствован из фильма "Механический апельсин" Стэнли Кубрика.

"Макс в этой истории – не герой и не антигерой, он – правда, которую мы часто боимся увидеть в себе", - объясняет Алан Бадоев.

Работа над новым англоязычным альбомом продолжается в режиме реального времени. Барских экспериментирует с продюсерами и музыкантами всего мира над музыкальным материалом, накопленным за последние несколько лет. Каким будет новый альбом в итоге — загадка даже для самого артиста.

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Дата публикации
Количество просмотров
469
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