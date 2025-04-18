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- Гламур
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Макс Барских заговорил об измене в отношениях и эмоционально выразил свои чувства: "Режущая правда"
Артист поделился миксом эмоций в новой песне.
Украинский певец Макс Барских представил второй сингл из будущего альбома. Новая композиция получила название "Someone New".
Если первый сингл "Stomach Butterflies" затрагивал тему энергии любви, то второй трек о том, что остается после. Так, "Someone New" раскрывает скрытые стороны и желания человеческой души. А сам певец отмечает, что в строчках новой песни каждый найдет что-то знакомое.
"Она о том моменте после расставания, когда эмоции накрывают волнами: сначала любовь, потом злость, разочарование, а дальше - режущая правда. Тебя предали. Ты доверил сердце не тому человеку. Но эта песня - не о боли ради боли. Она о принятии. Об отпущении. О движении дальше. Я хочу, чтобы слушатели видели себя в этой истории. Потому что мы все это проходили", - рассказывает певец о премьере.
К слову, к песне Someone New" также был выпущен клип. Персонаж, которого сыграл Барских в видеоработе, заимствован из фильма "Механический апельсин" Стэнли Кубрика.
"Макс в этой истории – не герой и не антигерой, он – правда, которую мы часто боимся увидеть в себе", - объясняет Алан Бадоев.
Работа над новым англоязычным альбомом продолжается в режиме реального времени. Барских экспериментирует с продюсерами и музыкантами всего мира над музыкальным материалом, накопленным за последние несколько лет. Каким будет новый альбом в итоге — загадка даже для самого артиста.