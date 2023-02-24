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Макс Барских запремьерил чувственный трек-посвящение "Мамо, не плач": "Мурашки по коже"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
516
Время на прочтение
2 мин
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Макс Барских запремьерил чувственный трек-посвящение "Мамо, не плач": "Мурашки по коже"

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

Песня стала шестой украиноязычной композицией, которую певец написал за время войны.

Исполнитель Макс Барских представил новый проницательный трек "Мамо, не плач" в годовщину начала полномасштабной войны.

Песня стала еще одной "страницей" в музыкальном дневнике, который певец начал вести в первые дни российского вторжения. Ее Барских посвятил всем матерям, ожидающим возвращения своих сыновей и дочерей из войны.

"Спасибо Вам, мои несгибаемые земляки. Вы есть вдохновение для меня в эти трудные, но исторические времена. Эту песню я посвящаю не киборгам, не мифическим супергероям, а обычным украинским сыновьям, дочерям, родителям и мамам. Только люди из крови и плоти могут преодолеть зло, и это произойдет.А до этого поем душой!В самые сложные времена я всегда обнимаю и говорю своей маме "Мама, не плачь", — написал в Instagram Барских.

Новая песня Макса вышла очень эмоционально и тронула его поклонников до глубины души. Еще до официального выхода трека пользователи Сети начали делиться своими впечатлениями от прослушивания отрывков, а в день премьеры фаны оставили Барские десятки комментариев.

  • Мурашки по коже... боль и вера в каждой строке!
  • У меня нет слов, очень сильно…
  • Песня написана сердцем и душой...
  • Невозможно слушать без слез!
  • Спасибо, песня в самое сердце...

Также в годовщину полномасштабного вторжения РФ на территории Украины звезды вспомнили, как для них началась война и рассказали о своем 24 февраля 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
516
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