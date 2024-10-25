Макс Барских зарядил фанатов рождественским настроением и показался в заснеженном городе

Украинский певец Макс Барских представил клип на песню "Я вже не ти".

Новая видеоработа – сиквел клипа "BEREGA", которую музыкант представил еще в 2018 году. Клип уже традиционно продюсировал Алан Бадоев. В видео артист прибегает к экспериментам с образом. В частности, выступает блондином, сочетает вещи трендового цвета сезона, используя латекс и металлику.

К тому же звезда погружает поклонников в новогодне-праздничное настроение. Сначала Макс Барских идет по заснеженному городу, а затем сменяет локацию и предстает уже возле микрофона в студии. В композиции воспевается болезненный разрыв отношений, который со временем превращает любовников в "разных людей". В клипе своими смелыми движениями звезда демонстрирует готовность двигаться дальше к новым приключениям.

"Если и грустить, то изысканно и под любимую песню! Новый fashion-триллер "Я вже не ти" ждет твой просмотр и комментарии. Готовьте красное на шоу "Рождественский Звездопад" в столичном Дворце Спорта! Я серьезно, это дресс-код нашего праздника", — написал в соцсетях певец.

Напомним, недавно певец MELOVIN заинтриговал фото с загадочной девушкой, которой якобы сделал предложение. Затем артист вышел на связь и рассекретил, что на самом деле они работали над особым творческим проектом.

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