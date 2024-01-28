Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Макс Чмерковский на милом фото показал, как его сыновья заметно подросли

Макс Чмерковский на милом фото показал, как его сыновья заметно подросли

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/maksimc

Танцор имеет двоих детей от американской танцовщицы.

Украинский хореограф Макс Чмерковский порадовал семейным контентом.

В своем Instagram танцор показал своих сыновей от американской танцовщицы Петы Маргатройд. На снимке 7-летний Шай держал 7-месячного братика Рио Джона на руках, а тот в свою очередь улыбчиво махал рукой в камеру.

Как отметил Макс, ему на время нужно поехать в командировку. Тем не менее, он успел загрустить за сыновьями еще в самолете.

Сыновья Макса Чмерковского / © instagram.com/maksimc
Сыновья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/maksimc

"Должен на время полететь, но уже очень скучаю по этим двум! Сейчас я сижу в самолете и "совсем не плачу", — подписал кадр танцор.

Тем временем поклонники написали немало комплиментов сыновьям хореографа. Подписчики отметили, что ребята уже заметно подросли, а также обратили внимание на густую шевелюру Шая.

  • У Шая точно волосы Макса! Красивые сыновья!
  • Великолепная семья! Вам очень повезло!
  • А ребята уже так подросли! Красивые!

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко порадовала фото с 6-летним сыном. Артистка показала, как Андрюша заметно подрос.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация