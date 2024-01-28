Макс Чмерковский на милом фото показал, как его сыновья заметно подросли

Украинский хореограф Макс Чмерковский порадовал семейным контентом.

В своем Instagram танцор показал своих сыновей от американской танцовщицы Петы Маргатройд. На снимке 7-летний Шай держал 7-месячного братика Рио Джона на руках, а тот в свою очередь улыбчиво махал рукой в камеру.

Как отметил Макс, ему на время нужно поехать в командировку. Тем не менее, он успел загрустить за сыновьями еще в самолете.

Сыновья Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/maksimc

"Должен на время полететь, но уже очень скучаю по этим двум! Сейчас я сижу в самолете и "совсем не плачу", — подписал кадр танцор.

Тем временем поклонники написали немало комплиментов сыновьям хореографа. Подписчики отметили, что ребята уже заметно подросли, а также обратили внимание на густую шевелюру Шая.

У Шая точно волосы Макса! Красивые сыновья!

Великолепная семья! Вам очень повезло!

А ребята уже так подросли! Красивые!

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко порадовала фото с 6-летним сыном. Артистка показала, как Андрюша заметно подрос.

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