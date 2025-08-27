Макс Чмерковский на милых фото показал сразу троих сыновей и сообщил о важном событии в семье

Макс Чмерковский / © пресс-служба канала "1+1"

Украинский хореограф Макс Чмерковский показал сразу трех своих сыновей от жены, американской танцовщицы Петы Маргатройд.

Милыми фото знаменитость поделился в Instagram не просто так, а по случаю важного события в семье. Средний сын супругов отправляется в дошкольное учреждение. Поэтому, по случаю этого особенного события влюбленные устроили праздник.

Сыновья Макса Чмерковского / © instagram.com/maksimc

Сыновья Макса Черковского и Петы Маргатройд попозировали перед объективом фотокамеры. Старший Шай держал младшего братика Милана на руках, тем временем Рио был изображен с таблицей, где говорилось о том, что он будет идти в дошкольное учреждение.

"Первый день дошкольного учреждения в Рио", - поделились супруги.

Сыновья Макса Чмерковского / © instagram.com/maksimc

Правда, пользователи были несколько озадачены. Дело в том, что Рио всего два года, поэтому фанатам было странно то, что супруги так рано отдают мальчика на учебу. Однако знаменитости не стали объяснять, почему приняли такое решение.

Отметим, Макс Чмерковский и Пета Маргатройд находятся в отношениях с 2012 года. Пара сыграла свадьбу в июле 2017-го. Они воспитывают троих сыновей - 8-летнего Шая, 2-летнего Рио и годовалого Милана.

