Макс Чмерковский на милых фото показал сразу троих сыновей и сообщил о важном событии в семье
В семье хореографа особенный праздник.
Украинский хореограф Макс Чмерковский показал сразу трех своих сыновей от жены, американской танцовщицы Петы Маргатройд.
Милыми фото знаменитость поделился в Instagram не просто так, а по случаю важного события в семье. Средний сын супругов отправляется в дошкольное учреждение. Поэтому, по случаю этого особенного события влюбленные устроили праздник.
Сыновья Макса Черковского и Петы Маргатройд попозировали перед объективом фотокамеры. Старший Шай держал младшего братика Милана на руках, тем временем Рио был изображен с таблицей, где говорилось о том, что он будет идти в дошкольное учреждение.
"Первый день дошкольного учреждения в Рио", - поделились супруги.
Правда, пользователи были несколько озадачены. Дело в том, что Рио всего два года, поэтому фанатам было странно то, что супруги так рано отдают мальчика на учебу. Однако знаменитости не стали объяснять, почему приняли такое решение.
Отметим, Макс Чмерковский и Пета Маргатройд находятся в отношениях с 2012 года. Пара сыграла свадьбу в июле 2017-го. Они воспитывают троих сыновей - 8-летнего Шая, 2-летнего Рио и годовалого Милана.
