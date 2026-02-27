Макс Чмерковский неожиданно стал актером в США и сыграл главную роль в сериале

Макс Чмерковский / © пресс-служба канала "1+1"

Украинский танцор Макс Чмерковский, который уже много лет живет в США, неожиданно стал актером.

Более того, хореограф уже и успел сыграть в сериале главную роль. Лента называется "Дикая тишина". К слову, сериал не обычный, а вертикальный. Изюминкой таких картин является то, что они снимаются специального для телефонного просмотра, оптимизированы под соцсети, а продолжительность серий до 15 минут.

Как пишет Deadline, Макс Чмерковский сыграл в "Дикой тишине" главную роль. Танцор воплотил на экранах отшельника Джека, который горюет о потере жены. Ему на пути попадается Камилла, которую он спасает от самоубийства. Они вместе преодолевают одиночество, формируют эмоциональную связь и сталкиваются с прошлым.

Макс Чмерковский уже прокомментировал свой актерский дебют. Танцор не скрывает, что новое амплуа стало для него вызовом. Тем не менее, хореограф радуется, что ему представилась возможность попробовать себя в роли актера.

