Макс Чмерковский о том, как они с женой провели время в Украине: "У нас романтика всегда"

Пета на несколько дней прилетала к мужу.
Известный танцовщик, судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский рассказал, как они с женой, Петой, провели время в Украине.
Недавно любимая танцовщика прилетала из США к своему мужу. Своего маленького сына они решили пока оставить дома. Впрочем, влюбленные получили возможность побыть наедине. "Світському життю" Макс рассказал, как они с Петой проводили время вместе.
"У нас романтика всегда. Сейчас я больше времени провожу в Украине, он дома с ребенком. Поэтому, когда мы смогли несколько дней побыть наедине, мы насладились Украиной. Мы сходили в настоящую украинскую баню. Нам это все нравится", — говорит хореограф.
Также Макс поделился, понравилось ли Пете путешествие в Украину. Он уверяет, что его возлюбленная насладилась отдыхом.
"Ей все очень понравилось: от борща до танцев. Ей очень нравится наш проект (ред. – "Танцы со звездами")", — добавил танцовщик.
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