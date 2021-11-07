Макс Чмерковский о том, как они с женой провели время в Украине: "У нас романтика всегда"

Макс Чмерковский о том, как они с женой провели время в Украине: "У нас романтика всегда"

Пета на несколько дней прилетала к мужу.

Известный танцовщик, судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский рассказал, как они с женой, Петой, провели время в Украине.

Недавно любимая танцовщика прилетала из США к своему мужу. Своего маленького сына они решили пока оставить дома. Впрочем, влюбленные получили возможность побыть наедине. "Світському життю" Макс рассказал, как они с Петой проводили время вместе.

Макс Чмерковский с женой / instagram.com/maksimc

"У нас романтика всегда. Сейчас я больше времени провожу в Украине, он дома с ребенком. Поэтому, когда мы смогли несколько дней побыть наедине, мы насладились Украиной. Мы сходили в настоящую украинскую баню. Нам это все нравится", — говорит хореограф.

Также Макс поделился, понравилось ли Пете путешествие в Украину. Он уверяет, что его возлюбленная насладилась отдыхом.

"Ей все очень понравилось: от борща до танцев. Ей очень нравится наш проект (ред. – "Танцы со звездами")", — добавил танцовщик.

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