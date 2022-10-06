Макс Чмерковский ошеломил историей, как его мама за четыре месяца похудела на 36 кило

Мама танцовщика должна была похудеть, потому что имела проблемы со здоровьем.

Хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский ошеломил историей, как его маме удалось за четыре месяца похудеть на 36 кило.

В общем, из-за чрезмерного веса у родного человека танцовщика были проблемы со здоровьем. Женщина отважилась на серьезные изменения, ведь у нее мог начать развиваться диабет.

"После многих лет сосредоточений на всех, кроме себя, и постоянного избыточного веса в течение десятилетий, ее проблемы ухудшились. Она оказалась в полушаге от диабета. Ей дали лекарства быстрее, чем она могла спросить, что произошло", — рассказал Макс.

Мама Чмерковского поняла, что состояние ее здоровья зависит только от нее самой. Женщина серьезно занялась собой и через четыре месяца сумела похудеть на 36 кило.

"Она жесткая, решительная и сильная. Я невероятно горжусь ею! Впервые за десятилетие она действительно мотивирована взять свое тело и свою жизнь под свой контроль", — поделился танцовщик.

Напомним, ранее Андрей Данилко признался, что за время полномасштабной войны сильно похудел. Артист сбросил 14 килограммов.

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