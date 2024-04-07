Макс Чмерковский ошеломил зажигательными танцами с беременной на шестом месяце женой

Украинский хореограф Макс Чмерковский и его жена Пета Маргатройд устроили зажигательные танцы прямо в своем доме.

В частности, влюбленные опубликовали в Instagram видео, где они исполняют энергичную сальсу. Парочка подобрала похожий черный наряд и с головой погрузилась в атмосферу танца.

Подписчики супругов-хореографов были удивлены, ведь Пета Маргатройд сейчас находится на шестом месяце беременности и уже вскоре будет рожать третьего ребенка. Тем не менее, немалый животик не помешал жене Чмерковского выполнить с мужем зажигательную сальсу.

Макс Чмерковский устроил зажигательные танцы с беременной женой, у которой виднеется огромный животик

В комментариях парочку просто засыпали комплиментами. Фанаты отметили, что очень сильно скучали по их танцам. К слову, еще год назад Пета Маргатройд ждала рождения второго сына и тоже не сдерживала себя в хореографии.

Вы такие милые и очень талантливые. Так интересно наблюдать!

Я здесь ради этих танцевальных видео!

Вы оба такие невероятные!! Пета, я смотрю, как ты танцуешь, и твой фантастический баланс просто удивляет!

Напомним, скоро Макс Чмерковский и Пета Маргатройд в третий раз станут родителями. Недавно супруги провели гендер-пати и рассекретили пол будущего ребенка.

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