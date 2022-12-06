Макс Чмерковский почтил память покойной Кирсти Элли, с которой участвовал в "Танцах со звездами" в США

Хореограф Макс Чмерковский почтил память актрисы Кирси Элли, умершей на 72-м году жизни от онкологического заболевания.

Смерть звезды фильма "Двое: я и моя тень" очень расстроила хореографа, ведь они были хорошо знакомы после совместного участия в американской версии проекта "Танцы со звездами" 2011 и 2012 годов. Чмерковский написал открытое письмо Элли в своем Instagram.

"Мы не разговаривали в последнее время, и я расскажу тебе все, когда наконец-то увижу тебя, но пока я хочу сказать, что очень люблю тебя и желаю тебе спокойного отдыха. Ты была одной из самых уникальных людей, которых я когда-либо встречал, и одним из самых ярких моментов моей личной и профессиональной жизни", — написал хореограф.

Макс вспомнил, что иногда у них с Кирси были непростые отношения, но на всю жизнь он запомнит ее как яркого человека.

Макс Чмерковский и Кирсти Элли

"Пока я печатаю это, воспоминания о нашем совместном времяпрепровождении проносятся в моей голове, я вспоминаю, какой абсолютно дикой ты была, и начинаю плакать. То, чего бы ты совсем не хотела. А сейчас я не могу не улыбнуться, потому что вспомнил, что именно ты хотела, чтобы я сказал на твоих похоронах… Не думаю, что смогу это сделать здесь… Я думал, что ты всегда будешь рядом… Я хотел бы, чтобы мы чаще разговаривали. Спасибо тебе за все. Кирсти Элли", — добавил Макс.

Отметим, что Макс и Кирсти почти перестали общаться в начале войны на Украине. Тогда актриса заявила, что не будет комментировать и вмешиваться в события, ведь не знает, на чьей стороне правда. В свою очередь хореограф пытался донести до подруги, кто действительно враг в этой войне.

Уже стало известно, что актриса ушла из жизни из-за борьбы с раком толстой кишки.

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