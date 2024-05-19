Макс Чмерковский показал, как с заметно подросшим 7-летним сыном экстремально проводил время

Украинский хореограф Макс Чмерковский показался с заметно подросшим 7-летним сыном Шаем.

Знаменитость показал, как экремально проводит время с мальчиком. Оказалось, что они увлекаются довольно опасным видом спорта. В частности, Чмерковский вместе с сыном наблюдали за гонкой на Monster Truck. Это вид спорта, где водители в специальных внедорожниках соревнуются в мастерстве вождения, минуя различные препятствия. Они должны продемонстрировать езду только на двух колесах и свободный стиль, все это на скорость.

Сын Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с 7-летним сыном не только наблюдали. В частности, у них была возможность поездить на таком автомобиле. Правда, за рулем был специально обучен водитель. Они проезжали преграды, песчаные горки и наслаждались экстремальной ездой.

Сын Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/maksimc

Кстати, 7-летнему Шаю даже повезло посидеть за рулем Monster Truck. Конечно же, автомобиль был не заведен. Тем не менее, мальчик попробовал себя в роли водителя.

Сын Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/maksimc

Напомним, недавно тренер Марина Боржемская показывала своего заметно подросшего сына от Вячеслава Узелкова. Спортсменка поздравляла подростка с важным праздником.

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