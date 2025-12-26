- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 1 мин
Макс Чмерковский показал, как с женой и сразу тремя сыновьями отпраздновал Рождество в США
Хореограф провел особенный праздник в семейном кругу.
Украинский танцор Макс Чмерковский показал, как с женой, американской танцовщицей Петой Маргатройд, и тремя сыновьями отпраздновал Рождество в США.
Особенный день хореограф провел в семейном кругу. Они заранее заказали одинаковые наряды - красные пижамы с рисунком снежинки. Конечно же, семья оделась в family look и устроила семейный фотосет, результатом которого уже поделилась в Instagram.
На снимках Макс Чмерковский держал среднего сына Рио на руках, а Пета Маргатройд - младшего Милана. Тем временем самый старший Шай стоял рядом с родителями и братьями и забавно позировал.
"Счастливого Рождества", - подписал семейные фотографии хореограф.
Тем временем пользователи просто засыпали семью Макса Чмерковского комплиментами. Кроме того, поклонники не оставили их без пожеланий счастливого Рождества.
Какая красивая семья! С праздником!
Счастливого Рождества вам всем!
Счастливого Рождества этой замечательной семье!
