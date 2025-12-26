ТСН в социальных сетях

Гламур
232
1 мин

Макс Чмерковский показал, как с женой и сразу тремя сыновьями отпраздновал Рождество в США

Хореограф провел особенный праздник в семейном кругу.

Валерия Сулима
Макс Чмерковский

Макс Чмерковский / © пресс-служба канала "1+1"

Украинский танцор Макс Чмерковский показал, как с женой, американской танцовщицей Петой Маргатройд, и тремя сыновьями отпраздновал Рождество в США.

Особенный день хореограф провел в семейном кругу. Они заранее заказали одинаковые наряды - красные пижамы с рисунком снежинки. Конечно же, семья оделась в family look и устроила семейный фотосет, результатом которого уже поделилась в Instagram.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

На снимках Макс Чмерковский держал среднего сына Рио на руках, а Пета Маргатройд - младшего Милана. Тем временем самый старший Шай стоял рядом с родителями и братьями и забавно позировал.

"Счастливого Рождества", - подписал семейные фотографии хореограф.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Тем временем пользователи просто засыпали семью Макса Чмерковского комплиментами. Кроме того, поклонники не оставили их без пожеланий счастливого Рождества.

  • Какая красивая семья! С праздником!

  • Счастливого Рождества вам всем!

  • Счастливого Рождества этой замечательной семье!

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Напомним, ранее танцовщица Елена Шоптенко показывала, как праздновала Рождество в Австрии. Хореограф также рассекретила особенный подарок сыну.

