Макс Чмерковский показал, как с женой и сразу тремя сыновьями отпраздновал Рождество в США

Макс Чмерковский / © пресс-служба канала "1+1"

Украинский танцор Макс Чмерковский показал, как с женой, американской танцовщицей Петой Маргатройд, и тремя сыновьями отпраздновал Рождество в США.

Особенный день хореограф провел в семейном кругу. Они заранее заказали одинаковые наряды - красные пижамы с рисунком снежинки. Конечно же, семья оделась в family look и устроила семейный фотосет, результатом которого уже поделилась в Instagram.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

На снимках Макс Чмерковский держал среднего сына Рио на руках, а Пета Маргатройд - младшего Милана. Тем временем самый старший Шай стоял рядом с родителями и братьями и забавно позировал.

"Счастливого Рождества", - подписал семейные фотографии хореограф.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Тем временем пользователи просто засыпали семью Макса Чмерковского комплиментами. Кроме того, поклонники не оставили их без пожеланий счастливого Рождества.

Какая красивая семья! С праздником!

Счастливого Рождества вам всем!

Счастливого Рождества этой замечательной семье!

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

