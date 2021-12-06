Макс Чмерковский показал семейное фото с младшим братом и бабушкой

Танцовщик вместе с женой и сыном поехали к бабушке.

Известный танцовщик, судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский после суперфинала шоу сразу улетел в США.

Хореограф наконец-то вернулся к своей семье. Впрочем, оказывается, в Америке живет не только его жена с сыном, но бабушка и младший брат.

Макс Чмерковский с семьей / instagram.com/maksimc

К слову, семейство Чмерковских собралось вместе в Нью-Йорке в доме бабушки. Семейными фото Макс поделился на своей странице в Instagram. На снимках можно заметить бабушку танцовщика Софию, младшего брата Валентина, жену Пету и сына Шая.

Макс Чмерковский с семьей / instagram.com/maksimc

"Провел время с нашей бабушкой. Мое сердце наполнено счастьем. Если у вас есть бабушка, то немедленно идите и обнимите ее", — призвал своих поклонников танцовщик.

Бабушка Макса Чмерковского и его сын / instagram.com/maksimc

Кстати, на снимках, где Макс изображен с младшим братом, видно, что они очень похожи между собой. Отметим, Валентин, он же Вэл, тоже танцовщик.

Читайте также: