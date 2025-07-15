Макс Чмерковский показался с женой и сразу тремя сыновьями и сообщил об их важном празднике

Макс Чмерковский с женой / © instagram.com/maksimc

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Украинский хореограф Макс Чмерковский сообщил о важном празднике в его семье.

Жена знаменитости - танцовщица Пета Маргатройд - празднует день рождения. Избраннице Чмерковского исполнилось 39 лет. Поэтому, хореограф посвятил возлюбленной поздравительный пост в Instagram. Танцор опубликовал их семейное фото со сразу тремя сыновьями, а также адресовал жене теплые и приятные слова.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

В частности, Макс Чмерковский бесконечно благодарен жене за то, какую семью они создали вместе с замечательными детьми. Хореограф убежден, что Пета - его вторая половинка, без которой он просто не представляет своей жизни. Благодаря жене танцор становится лучше и может наслаждаться спокойствием, которым они вместе наполняют их семью.

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Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

"В абсолютном хаосе нашей жизни ты снова и снова доказываешь, что ты - наш главный капитан. Сказать, что я бы не хотел жить без тебя, было бы грубым преуменьшением. На данный момент я действительно убежден, что просто не смог бы жить без тебя. Ты подарила мне себя, наших ребят, эту жизнь. Ты принесла в мою жизнь мягкость и мир, спокойствие и безмятежность. Ты - инь для моего янь. С днем рождения, крошка", - поздравил жену танцор.

Макс Чмерковский с женой и сыновьями / © instagram.com/maksimc

Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин поздравлял жену, артистку Ольгу Горбачеву, с днем рождения. По случаю особой даты знаменитость показал фото возлюбленной разной давности.