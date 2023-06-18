Макс Чмерковский показался в роддоме с беременной женой, которая рожает их второго сына

Хореограф в считанные часы во второй раз станет отцом.

Украинский танцор Макс Чмерковский показался в роддоме с беременной женой Петой Маргатройд и поделился радостной новостью, что возлюбленная наконец-то рождает.

Супруги уже давно должны были стать во второй раз родителями, однако их сын не спешил появляться на свет. В частности, Пета была дома, а Макс – в другом городе. Как отметил Чмерковский, он прилетел к жене в Лос-Анджелес за рекордно быстрый промежуток времени.

"Время наступило! Долетел до Лос-Анджелеса из Напы за рекордное время!" – поделился Макс.

Макс Чмерковский с женой / Фото: instagram.com/maksimc

Как отметил танцор, он уже не может дождаться, когда их сын появится на свет. Он попросил пожелать им успехов и отметил, что не может сдержать эмоций, так что на его глазах выступают слезы радости.

"Она родит еще одного счастливчика! Пожелайте нам удачи! Слезы радости! Я уже не могу дождаться", — поделился танцор.

Напомним, во время своей беременности Пета Маргатройд сделала немало видео, как она танцует, и разных фото. Недавно танцовщица показалась в черном боди и сапогах на высоком каблуке. На снимках возлюбленная Макса показывала свой большой животик.

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