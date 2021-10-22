Макс Чмерковский прилетел в Украину с женой, оставив в Америке 4-летнего сына

Пэта прилетела пять дней.

Новый судья "Танцев со звездами", украинский-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский привез в Украину свою красавицу-жену.

Об этом Макс сообщил в своем Instagram, опубликовав фото, которое было сделано в аэропорту.

Макс Чмерковский с женой / instagram.com/petamurgatroyd

"Еду в Украину вместе со своей жена", — подписал фото звезда.

Пэта была более разговорчивой. Она отметила, что прилетела в Украину на пять дней. Женщина признается, что 4-летнего сына они оставили в Америке. Для Пэта сложно было расстаться со своим мальчиком на такое длительное время. Впрочем, она говорит, что им с Максом нужно побыть в одиночестве.

Макс Чмерковский с женой / instagram.com/petamurgatroyd

"Было невероятно сложно прощаться с моим сыном. Однако, я действительно счастлива, что у меня есть так много времени "для нас двоих". Уже не могу дождаться, чтобы посмотреть на суперзвезду Макса в работе на "Танцах со звездами"! Ура!" — поделилась Пэта.

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