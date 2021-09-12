Макс Чмерковский признался, что его сын с трех лет танцует: "Я не хотел его учить"

Макс Чмерковский признался, что его сын с трех лет танцует: "Я не хотел его учить"

Мальчику сейчас четыре года.

Член жюри шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский, который на днях рассказал, знаком ли он с участниками шоу, признался, что его маленький сын также занимается танцами.

Мальчик учится бальным танцам. Однако, как рассказал Макс "Світському життю", он лично не тренирует сына, это делают его друзья. И, похоже, 4-летний мальчик достигает значительных результатов. Ведь и сам Чмерковский был шокирован способностями сына.

"Я сразу знал, что мы с женой отдадим его на танцы. И если ему понравится, то он этим будет заниматься. Он уже год ходил на танцы. У него было показательное выступление. Я был шокирован", — признался член жюри.

Кроме этого, Макс поделился еще одной довольно таки интересной новостью. Он признался, что планирует свое будущее связать с актерским ремеслом. Он ради этого пошел в школу актерского мастерства и переехал в Лос-Анджелес.

"Я буду танцевать до тех пор, пока мне будет позволять это делать моя физическая подготовка. Но, как только я закончу со своей танцевальной карьерой, то хочу попробовать себя в амплуа актера", — рассказал хореограф.

Напомним, Макс Чмерковский живет с женой и сыном в США. Недавно знаменитость обнародовал снимок своей избранницы, Пети Маргатройд.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку