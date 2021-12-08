Макс Чмерковский признался, за участие в каком украинском шоу ему стыдно

Хореограф по-прежнему сожалеет об этом.

Судья пятого обновленного сезона шоу "Танцы со звездами", хореограф Макс Чмерковский признался, за участие в каком проекте ему стыдно.

Так, знаменитость поделился, что сожалеет о том, что был главным героем первого сезона "Холостяка". Об этом он рассказал в программе "Невероятная правда о звездах".

"Я не думаю, что это был правильный для меня на тот момент проект. Я не о популярности, а о том, во что я верю или не верю. Я не верю, что выбирать из людей – это правильно. Обычно это так – телевизионный роман, попиарились и потом разбежались", – поделился звезда.

Макс Чмерковский в 2011 году

Напомним, что тогда в 2011 году в финале проекта Макс выбирал между переводчицей Александрой Шульгиной и певицей Яной Соломко. Свой выбор он остановил на Саше, но после завершения шоу пара разошлась.

Также знаменитость ответил, кем бы он стал, если бы не занялся хореграфией. Так, звезда поделился, что он учился на химико-биологическом факультете, поэтому работал бы фармацевтом.

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