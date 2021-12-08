Макс Чмерковский рассекретил, из-за чего чаще всего конфликтует с женой

Макс Чмерковский рассекретил, из-за чего чаще всего конфликтует с женой

Также звезда поделился секретом крепкого брака.

Американский хореограф украинского происхождения, судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский признался, из-за чего чаще всего конфликтует с женой.

Так, причиной ссор с любимой, австралийской танцовщицей Петой Маргатройд становится вопрос воспитания их сына.

"Просто у нас рабочий процесс становления мамы и папы. Иногда я своего мнения придерживаюсь, она – своего", – поделился артист в программе "Невероятная правда о звездах".

Впрочем, когда Макс взбешен, его можно успокоить едой и объятиями.

Макс Чмерковский с женой и сыном / instagram.com/maksimc

Секретом счастливого брака звезда называет правильные отношения и любовь: "Когда только с ней хочется быть".

Также хореограф ответил, что он на 50% – образцовый семьянин и на 50% – страстный мачо. А между семейным вечером и громкими вечеринками, Макс сейчас выбрал бы первый вариант, поскольку очень соскучился по родным, живущим в США: "Такой возраст у нашего сына. Кажется, что теряются очень важные моменты жизни, потому что я не там", — добавил он.

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