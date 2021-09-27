Макс Чмерковский рассказал, с какой танцовщицей разорвал помолвку и как делал предложение жене

На момент знакомства Пета и Макс были в серьезных отношениях.

Новый судья "Танцев со звездами", украинско-американский чемпион мира с латинских танцев Макс Чмерковский, который недавно хвастался красавицей-женой, рассказал историю их отношений.

Так, победитель шоу Dancing With The Stars в разные годы танцевал с известными звездами. В частности, актрисами Тиа Каррере, Дэнис Ричардс, Кьорсти Элли и солисткой группы Spice Girls Мел Би. Чуть ли не с каждой участницей хореографу приписывали романы. В программе ЖВЛ знаменитость поделился, что на самом деле крутил роман только с одной партнершей и это было в начале его участия в шоу.

В 2010-м Чмерковский был на четвертом месте в рейтинге самых завидных холостяков мира. Он имел отношения с супермоделью Кейт Аптон. Писали даже о том, что танцор встречается с Дженнифер Лопес. Хотя сам Макс ни разу эту информацию не подтверждал.

И, наконец-то, профессиональный танцор влюбился в свою же коллегу — австралийскую танцовщицу Пету Маргатройд.

"Мы познакомились на Бродвее. И я был помолвлен. А у нее был свой бойфренд. И мы как-то на друг друга не смотрели. А потом уже стало понятно, что мы не можем друг от друга разбежаться", — вспомнил звезда.

Макс Чмерковский с женой / instagram.com/maksimc

Макс разорвал помолвку с украинской эмигранткой Кариной Смирнофф. А в 2012 году оказался с Петой на одном паркете американских "Танцев со звездами". Там между ними и вспыхнул страстный роман. Через три года Чмерковский сделал любимой предложение. Романтический момент произошел в Майами, сразу после выступления в театре "Олимпия".

"Я хотел жениться один раз. Вот это у меня была мечта в жизни. Я не хочу никаких разводов. И мне кажется, отношения с Петой — это фундамент очень сильный", — заявил танцовщик.

Макс Чмерковский и Пэта Маргатройд / instagram.com/maksimc

Продолжением этого крепкого фундамента стал сынок Шай Александр, который родился в 2017 году. Чмерковский признался, что если бы он не мог больше ничем заниматься, то полностью посвятил бы себя воспитанию сына.

Макс Чмерковский с женой и сыном / instagram.com/maksimc

Осенью в этом году Макс вернулся в Украину и стал судьей на "Танцах со звездами". Каждую неделю он оценивает выступления других участников, а между работой, летает в Америку, к своим родным. Хореограф ничего не может сделать — слишком скучает по Пете и сыне.

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Напомним, ранее Макс Чмерковский вспомнил, как чуть не стал инвалидом. Хореограф травмировался в детстве.

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