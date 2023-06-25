Макс Чмерковский развеселил забавным видео из роддома с новорожденным сыном и женой

Хореограф Макс Чмерковский и его жена, танцовщица Пэта Маргатройд, после рождения второго ребенка уже радуют поклонников семейным контентом.

Так, супруги повеселили своих подписчиков забавным роликом из роддома. В ролике Макс показался с новорожденным сыном на руках и шутливо намекнул жене, что хочет еще одного ребенка.

"Это Макс буквально сразу после родов! А у вас было такое?", – подписала шутливое видео Пэта.

Поклонников порадовало чувство юмора звездных супругов, а также фаны сделали комплимент жене танцора и отметили, что она выглядит просто замечательно после рождения второго ребенка.

Напомним, что Макс и Пэта во второй раз стали родителями 18 июня. Жена хореографа родила мальчика в одной из больниц Лос-Анджелеса. Звездные родители дали сыну двойное имя – Рио Джон.

Читайте также: