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Макс Чмерковский развеселил забавным видео из роддома с новорожденным сыном и женой

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1010
Время на прочтение
1 мин
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Макс Чмерковский развеселил забавным видео из роддома с новорожденным сыном и женой

Макс Чмерковский с женой / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Танцор намекнул любимой на третьего ребенка.

Хореограф Макс Чмерковский и его жена, танцовщица Пэта Маргатройд, после рождения второго ребенка уже радуют поклонников семейным контентом.

Так, супруги повеселили своих подписчиков забавным роликом из роддома. В ролике Макс показался с новорожденным сыном на руках и шутливо намекнул жене, что хочет еще одного ребенка.

"Это Макс буквально сразу после родов! А у вас было такое?", – подписала шутливое видео Пэта.

Поклонников порадовало чувство юмора звездных супругов, а также фаны сделали комплимент жене танцора и отметили, что она выглядит просто замечательно после рождения второго ребенка.

Напомним, что Макс и Пэта во второй раз стали родителями 18 июня. Жена хореографа родила мальчика в одной из больниц Лос-Анджелеса. Звездные родители дали сыну двойное имя – Рио Джон.

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Дата публикации
Просмотры
1010
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