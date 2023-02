Макс Чмерковский с беременной женой и сыном повторили культовое выступление Рианны на Супербоуле

Хореограф Макс Чмерковский и его беременная супруга Пета Маргатройд весело проводят семейные будни в творческой атмосфере.

В Instagram звездные супруги поделились забавным видео со своим 6-летним сыном Шаем. Семейство воспроизвело культовое выступление беременной Рианны на Супербоуле-2023.

Пета перевоплотилась во взор в красном спортивном костюме и даже взяла в руки микрофон, чтобы спеть хит Рири Bitch Better Have My Money. А вот Макс с сыном показали брейк на передней плате.

"Мы просто не могли удержаться! Шай затмил всех, а Пета прожила свою лучшую жизнь! Кстати, если вы знаете Макса, то вы знаете, что Рианна была его "тайной любовью" еще со времен "Umbrella", — написала под роликом семья Чмерковского.

Напомним, ранее Макс и Пета также устраивали вместе с сыном зажигательные танцы на камеру под песню Бейонсе.

