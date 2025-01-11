Макс Чмерковский шокировал, как лесные пожары в США почти добрались до его дома: "Очень страшно"

Украинский хореограф Макс Чмерковский с семьей оказался в беде из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе.

Так, знаменитость с женой и детьми сейчас проживает в США. К сожалению, коварные пожары начинают охватывать и их регион. Макс в фотоблоге напугал фанов кадрами из спальни своего дома, откуда открывается вид на масштабный пожар.

"Это тот самый огонь Пасифик-Палисейдс, который за два дня смогли локализовать на 9%. Это вид из нашего окна в спальне. Очень страшно, оно очень масштабное, просто поблизости. Черт!", — делится Чмерковский.

Макс Чмерковский с семьей в США / Фото: instagram.com/maksimc

Эвакуировалась ли семья, пока неизвестно. Тем не менее, сутками раньше незадолго до приближения стихийного бедствия жена звезды Пета Маргатройд в своем фотоблоге признавалась, что не хотела бы покидать дом, где у них столько ценных воспоминаний. Как признается супруга Чмерковского, огонь оцепил их регион и они внимательно следят за новостями, чтобы в случае чего срочно уехать в безопасное место.

"Мы очень благодарны, что с нами все хорошо. Мы условно в эпицентре, а огонь вокруг нашего региона. Так это выглядит, если опираться на соответствующую карту. В течение нескольких дней наблюдается средний уровень порывов ветра, а дальше будем видеть", — сказала блогерша в сторис.

Напомним, недавно Пэрис Хилтон показывала, что осталось от ее роскошного особняка в Малибу после того, как он сгорел.

Дом Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе сгорел дотла

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