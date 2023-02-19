Макс Чмерковский устроил зажигательные танцы с беременной женой и 6-летним сыном

Судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский показал, как в его семье проходят будни.

В частности, в Instagram знаменитость опубликовал видео, где показал зажигательные танцы с беременной женой Петой Маргатройд и их 6-летним сыном Шаем. Семейство зажигало под хит Бейонсе – Cuff It.

Артист поделился, что для их семьи танцы – это обычное занятие. Они дома постоянно танцуют, но не всегда это показывают в соцсетях. В этот раз Макс сделал исключение, ведь к ним с женой присоединился 6-летний сын.

"На самом деле мы делаем это довольно часто. Не всегда записываем, но в этот раз это было очень мило. Шай вежливо спросил, может ли он присоединиться. Так что мы не удержались", — поделился танцовщик.

Напомним, ранее жена Чмерковского показывала видео, где они с мужем устроили зажигательные танцы. Пета продемонстрировала, что немалый животик ей вообще не мешает ловко и энергично двигаться.

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