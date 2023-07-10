Макс Чмерковский в годовщину брака растрогал редкими фото со своей свадьбы

Танцор уже шесть лет состоит в браке с Петой Маргатройд.

Украинский хореограф, судья "Танцев со звездами" Макс Чмерковский отпраздновал шестую годовщину брака с американской танцовщицей Петой Маргатройд.

По случаю праздника знаменитость посвятил жене трогательный пост в Instagram. Хореограф показал редкие свадебные фото, а также трогательно поздравил возлюбленную. Макс отметил, что с каждым днем все больше влюбляется в Пету, а также поблагодарил ее за семью, которую они вместе создали.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

"Это абсолютно лучшее решение, которое я когда-либо принимал, и я бы женился на тебе каждый день в своей жизни. Сегодня я люблю тебя гораздо больше, чем в день нашей свадьбы, и даже не могу понять, как это возможно, потому что я четко помню, как наполнился любовью, когда ты подошла ко мне. Спасибо, что выбрала меня и сделала наш дом, полный детей, домашних животных, растений и бесконечной любви", — отметил Макс.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Пета тоже трогательно ответила мужу. Она отметила, что ни разу не сомневалась в своем выборе.

"С годовщиной, моя любовь… 6 лет в браке, 10 лет вместе. Ты, без сомнения, мой лучший друг на планете Земля, моя любовь к тебе безгранична", — отметила Пета.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, недавно дизайнер Виктория Бекхэм праздновала 24 годовщину брака с мужем, футболистом Дэвидом. Знаменитость показала архивное видео с их свадьбы.

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