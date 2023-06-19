Макс Чмерковский во второй раз стал отцом и показал первое фото новорожденного малыша

Украинский танцор Макс Чмерковский во второй раз стал отцом.

Радостной новостью хореограф поделился в Instagram. Знаменитость опубликовал фотографию, на которой держит новорожденного малыша на руках, и оставил подпись: "С Днем отца меня". Правда, лицо мальчика супруги не спешат показывать.

Макс Чмерковский с новорожденным сыном / Фото: instagram.com/maksimc

В общем, танцовщица Пета Маргайтрод рожала в одном из роддомов Лос-Анджелеса. Малыш супругов не торопился появляться на свет. Макс и Пета не ожидали, что именно в этот день наступит время родов, ведь хореограф был в другом городе, а его возлюбленная – дома.

Макс Чмерковский с женой / Фото: instagram.com/maksimc

Кстати, в роддоме Чмерковский был рядом с женой и поддерживал ее. Как делился танцор, у него на глазах выступали слезы радости, ведь рождение долгожданного второго сына – это трогательный момент.

Отметим, Макс Чмерковский и Пета Маргатройд с 2017 года состоят в браке. Вместе они уже воспитывают общего сына Шая, который родился 4 января 2017 года.

Напомним, ранее шоумен Иракли Макацария впервые стал отцом. 21-летняя жена знаменитости родила ему сына. Новоиспеченные родители назвали мальчика Георгием.

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