Макс Чмерковский впервые показал лицо новорожденного сына и рассекретил его имя

18 июня танцор во второй раз стал отцом.

Украинский хореограф Макс Чмерковский впервые показал лицо новорожденного и рассекретил его имя.

Так, танцор вместе со своей женой, танцовщицей Петой Маргатройд, сделали двойной пост в Instagram. Пара опубликовала фото малыша. На снимке их второй сын сладко спит в бежевом костюме и шапочке, а рядом с ним лежала табличка с именем. Супруги дали их второму малышу двойное имя – Рио Джон.

"Мы очень рады показать вам нашего мальчика. Шай уже лучший старший брат. Мы все наконец-то в сборе. Жизнь прекрасна", — поделились Пета и Макс.

Сын Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/maksimc

Отметим, во второй раз Чмерковский и Маргатройд стали родителями 18 июня. Танцовщица родила сына в одной из больниц Лос-Анджелеса. Макс все время находился рядом с женой и поддерживал ее. Также супруги воспитывают сына Шая, который родился 4 января 2017 года.

Напомним, скоро в третий раз станут родителями Тимур Мирошниченко со своей женой Инной. Пара усыновляет ребенка из детдома. Ранее ведущий показывал фото со своим приемным 2-летним сыном, к которому он каждый день ездит в Житомир.

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