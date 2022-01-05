Макс Чмерковский впервые рассказал, как его уговорили стать "Холостяком": "Это была огромная ошибка"

Танцор очень сожалеет, что принял участие в этом шоу.

Известный украино-американский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский прославился в Украине не своими танцами.

Как известно, именно Чмерковский стал главным героем первого сезона реалити "Холостяк", который и принес ему славу 10 лет назад. Однако в интервью Маше Ефросининий хореограф признался, что очень долго отказывался от участия в шоу и рассказал, почему по итогу согласился. Знаменитость рассказал, как продюсеры проекта его уговорили:

"Меня уговорили. Сказали очень правильные вещи. До того, пока они их договорили, я был готов. Они сказали, что в Украине есть проблема – какое-то количество девушек на одного мужчину. Мужчины этим пользуются. В основном какие-то непонятные отношения. Могут себе разрешить, например, поднять руку, напиться. Мне как-то так преподнесли Украину. Что хотели, чтобы я был тем мужчиной, который подает пример того, как это может быть. Пока они договорили это предложение, я уже был готов. До этого я отказывался, смеялся", — вспомнил Чмерковский.

Макс Чмерковский

Однако, как только начались съемки, Макс сильно пожалел, что согласился:

"Я сразу понял, что это была огромная ошибка. Лучше я бы продолжал отказываться. Потому что я, оказывается, не продумал один маленький факт, что я не тот, кто выбирает среди женщин. То есть, с одной стороны я должен быть принцем на коне, а с другой – передо мной 25 человек и я как-то тычу пальцем – ты да, ты нет. Это же так глупо. Это не фундамент для хороших, правильных отношений", — объяснил Макс.

Макс Чмерковский был первым "Холостяком" 2011 года

Он также признался, что для него было труднее всего на проекте:

"Выдержать его. Эти церемонии роз – это было ужасно. Я смотрю в глаза человеку, она почему-то влюбилась в меня. Мы с тобой встречались 1,5 минуты…" – сказал танцовщик.

Интересно, что это шоу обожает супруга Чмерковского Пита. Она не пропускает американскую версию и даже хотела приобщить к просмотру мужа. Но не получилось:

Макс Чмерковский с женой / instagram.com/maksimc

"Она все старается, чтобы я с ней сидел, его смотрел. Ее знакомая участвовала, мы смотрели ее сезон. Она меня подсаживает, типа что мы делаем вместе, сидим, смотрим "Холостяка". А я такой сижу… Он что-то сказал, я говорю: "Дорогая, посмотри, это ведь неправда. Это ему сказали продюсеры". Она: "Все, выйди из комнаты, ты мне мешаешь". То есть я договорился до того, что я освободил себя от того, чтобы смотреть эту ерунду", — сказал Макс.

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