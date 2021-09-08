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Макс Чмерковский вспомнил Чапкиса, место которого занял на "Танцах со звездами"

Макс Чмерковский вспомнил Чапкиса, место которого занял на "Танцах со звездами"

Макс Чмерковский / instagram.com/maksimc

Хореограф счастлив, что вернулся на родину.

Член жюри шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский выразил свое впечатление от участия в проекте и от возвращения в Украину.

Хореограф признался, что испытывает гордость и счастлив, что вернулся на родину. Кроме того, он выразил восхищение командой, которая делает "Танцы" и отметил, что это "вау даже на международном уровне".

Кроме того, Чмерковский вспомнил и легендарного Григория Николаевича Чапкиса, место которого занял в кресле членов жюри. Напомним, что Чапкис умер 13 июня этого года.

"Чувствую особую гордость, что сегодня сижу в кресле легендарной звезды. Григорий Чапкис — пример, на который стоит равняться. Он оставил след в этом шоу, a это шоу придавало ему сил. У них была особая связь. Светлая память вам", — отметил Чмерковский.

Макс Чмерковский / © instagram.com/maksimc
Макс Чмерковский / instagram.com/maksimc

Он добавил, что гордится работать с такими людьми и быть членом жюри в шоу "Танцы со звездами".

Напомним, что в минувшее воскресенье состоялся первый прямой эфир шоу "Танцы со звездами". По его итогам, лидером стала пара Дмитрия Кадная и Алины Ли.

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