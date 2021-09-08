Макс Чмерковский вспомнил Чапкиса, место которого занял на "Танцах со звездами"

Хореограф счастлив, что вернулся на родину.
Член жюри шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский выразил свое впечатление от участия в проекте и от возвращения в Украину.
Хореограф признался, что испытывает гордость и счастлив, что вернулся на родину. Кроме того, он выразил восхищение командой, которая делает "Танцы" и отметил, что это "вау даже на международном уровне".
Кроме того, Чмерковский вспомнил и легендарного Григория Николаевича Чапкиса, место которого занял в кресле членов жюри. Напомним, что Чапкис умер 13 июня этого года.
"Чувствую особую гордость, что сегодня сижу в кресле легендарной звезды. Григорий Чапкис — пример, на который стоит равняться. Он оставил след в этом шоу, a это шоу придавало ему сил. У них была особая связь. Светлая память вам", — отметил Чмерковский.
Он добавил, что гордится работать с такими людьми и быть членом жюри в шоу "Танцы со звездами".
Напомним, что в минувшее воскресенье состоялся первый прямой эфир шоу "Танцы со звездами". По его итогам, лидером стала пара Дмитрия Кадная и Алины Ли.