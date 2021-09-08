Макс Чмерковский вспомнил Чапкиса, место которого занял на "Танцах со звездами"

Макс Чмерковский вспомнил Чапкиса, место которого занял на "Танцах со звездами"

Хореограф счастлив, что вернулся на родину.

Член жюри шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский выразил свое впечатление от участия в проекте и от возвращения в Украину.

Хореограф признался, что испытывает гордость и счастлив, что вернулся на родину. Кроме того, он выразил восхищение командой, которая делает "Танцы" и отметил, что это "вау даже на международном уровне".

Кроме того, Чмерковский вспомнил и легендарного Григория Николаевича Чапкиса, место которого занял в кресле членов жюри. Напомним, что Чапкис умер 13 июня этого года.

"Чувствую особую гордость, что сегодня сижу в кресле легендарной звезды. Григорий Чапкис — пример, на который стоит равняться. Он оставил след в этом шоу, a это шоу придавало ему сил. У них была особая связь. Светлая память вам", — отметил Чмерковский.

Макс Чмерковский / instagram.com/maksimc

Он добавил, что гордится работать с такими людьми и быть членом жюри в шоу "Танцы со звездами".

Напомним, что в минувшее воскресенье состоялся первый прямой эфир шоу "Танцы со звездами". По его итогам, лидером стала пара Дмитрия Кадная и Алины Ли.

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