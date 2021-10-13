Макс Чмерковский вспомнил, как сбежал от своей жены в аэропорту

Звезда говорит, что испугался супружеской жизни.
Новый судья "Танцев со звездами", украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский вспомнил, как сбежал от своей жены.
Хореограф в интервью Слава + признался, что некоторое время был не уверен в своих чувствах к нынешней жены. Он боялся, что закончится его холостяцкий период. Макс вспомнил, что как-то сбежал от жены прямо в аэропорту.
"Я испугался, что у меня дома она. Я открываю дверцу шкафа, а там ее вещи. Я просто испугался. Приехав в аэропорт, она прошла контроль, а я в этот момент сказал какую-то глупость, что-то типа "давай сделаем паузу", и скрылся ", — вспомнил судья "Танцев со звездами".
Танцовщик признается, что ему очень стыдно за свой поступок. Позже он понял, что любит только свою жену. Правда, понадобилось некоторое время, чтобы Пета его простила.
Сейчас они счастливы вместе в браке. Пара воспитывает общего сына — Шая.
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