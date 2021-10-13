Макс Чмерковский вспомнил, как сбежал от своей жены в аэропорту

Макс Чмерковский вспомнил, как сбежал от своей жены в аэропорту

Звезда говорит, что испугался супружеской жизни.

Новый судья "Танцев со звездами", украинско-американский чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский вспомнил, как сбежал от своей жены.

Хореограф в интервью Слава + признался, что некоторое время был не уверен в своих чувствах к нынешней жены. Он боялся, что закончится его холостяцкий период. Макс вспомнил, что как-то сбежал от жены прямо в аэропорту.

Жена Макса Чмерковского / instagram.com/maksimc

"Я испугался, что у меня дома она. Я открываю дверцу шкафа, а там ее вещи. Я просто испугался. Приехав в аэропорт, она прошла контроль, а я в этот момент сказал какую-то глупость, что-то типа "давай сделаем паузу", и скрылся ", — вспомнил судья "Танцев со звездами".

Макс Чмерковский с жено / instagram.com/maksimc

Танцовщик признается, что ему очень стыдно за свой поступок. Позже он понял, что любит только свою жену. Правда, понадобилось некоторое время, чтобы Пета его простила.

Макс Чмерковский с женой и сыном / instagram.com/maksimc

Сейчас они счастливы вместе в браке. Пара воспитывает общего сына — Шая.

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