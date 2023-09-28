Макс Чмерковский вспомнил, какой была его роскошная свадьба в замке в США: "Мы мечтали об этом"

Украинский хореограф Макс Чмерковский вспомнил, какой была его свадьба с американской танцовщицей Петой Маргатройд.

Влюбленные пошли под венец в июле 2017 года. Церемонию парочка провела в замке Охека в Нью-Йорке. Как признался Макс, он об этом мечтал с 90-х годов, когда впервые в США увидел это место.

"Мы мечтали об этой свадьбе. Мы хотели, чтобы она состоялась в замке. Когда я прилетел в США в 90-х годах, я увидел это место. Я сразу понял, что хочу именно здесь жениться. Я сыграл свадьбу в том месте", – рассказал хореограф в интервью People.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Правда, Пета не была поклонницей того, чтобы играть свадьбу в замке. Однако танцовщица поддержала идею мужа. Впоследствии Пета осознала, что это было верное решение.

"Макс любил это место годами. Я никогда не хотела жениться в замке, но у меня отвисла челюсть, когда я впервые увидела это место", — призналась Пета.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/maksimc

Кстати, танцовщица очень сильно волновалась на своей свадьбе. Она призналась, что очень боялась споткнуться. Когда влюбленных объявили мужем и женой, только тогда Пета с облегчением вздохнула.

"Я пыталась не споткнуться о свое платье. Я нервничала, когда шла по дорожке. Когда нам сказали, что теперь вы муж и жена, я вздохнула с облегчением. Это был красивый момент", — поделилась танцовщица.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Тем временем Макс волновался из-за гостей на свадьбе. К слову, пара пригласила более 250 человек. Танцор переживал, чтобы он всех знал. Чмерковский справился с волнениями и замечал лишь свою любимую жену.

Напомним, украинская актриса Ирина Сопонару готовится к свадьбе с британским предпринимателем. Недавно артистка рассекретила, когда состоится торжественная церемония.

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