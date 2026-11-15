Макс Леонов заинтриговал появлением на "Голосі країни-14": тренеры заставили его поволноваться

Макс Леонов, Юрий Горбунов, Голос країни-14

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Звезда Танцев со звездами Макс Леонов неожиданно появился за кулисами «Голоса країни-14» и раскрыл, кого пришел поддержать на вокальном шоу.

Участницей нового выпуска стала одесситка Валерия Вовк, имеющая немалый музыкальный опыт. Девушка училась во всемирно-известном музыкальном университете Беркли в США, а также в свое время выступала в дуэте со Святославом Вакарчуком в Нью-Йорке. После четырех лет эмиграции она вернулась в родную Одессу и решила попробовать свои силы на украинской сцене.

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Поддержать Валерию пришел известный танцовщик Макс Леонов. За кулисами ведущий Юрий Горбунов поинтересовался, что связывает мужчину с певицей. В ответ Макс лаконично объяснил, что они — просто друзья.

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На сцене Валерия исполнила песню «Ти з любови собі не жартуй». Однако тренеры до последнего колебались с решением, чем изрядно взволновали ее звездного друга Леонова. В итоге красную кнопку нажал MONATIK и пригласил талантливую одесситку в свою команду. Группа-поддержки была очень рада за подругу.

Макс Леонов, Юрий Горбунов, Голос страны-14

Остальные наставники также отметили вокальные способности девушки. Более того, Наталья Могилевская даже подстрекала Тину Кароль развернуть кресло, однако та объяснила, что уже имеет немало участников в команде. После успешного выступления Леонов за кулисами заметил, что другие тренеры «будут еще жалеть, что не повернулись вовремя».

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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