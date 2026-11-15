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Макс Леонов заинтриговал появлением на "Голосі країни-14": тренеры заставили его поволноваться
Звездный танцовщик пришел поддержать одну из участниц — кто она.
Звезда Танцев со звездами Макс Леонов неожиданно появился за кулисами «Голоса країни-14» и раскрыл, кого пришел поддержать на вокальном шоу.
Участницей нового выпуска стала одесситка Валерия Вовк, имеющая немалый музыкальный опыт. Девушка училась во всемирно-известном музыкальном университете Беркли в США, а также в свое время выступала в дуэте со Святославом Вакарчуком в Нью-Йорке. После четырех лет эмиграции она вернулась в родную Одессу и решила попробовать свои силы на украинской сцене.
Поддержать Валерию пришел известный танцовщик Макс Леонов. За кулисами ведущий Юрий Горбунов поинтересовался, что связывает мужчину с певицей. В ответ Макс лаконично объяснил, что они — просто друзья.
На сцене Валерия исполнила песню «Ти з любови собі не жартуй». Однако тренеры до последнего колебались с решением, чем изрядно взволновали ее звездного друга Леонова. В итоге красную кнопку нажал MONATIK и пригласил талантливую одесситку в свою команду. Группа-поддержки была очень рада за подругу.
Остальные наставники также отметили вокальные способности девушки. Более того, Наталья Могилевская даже подстрекала Тину Кароль развернуть кресло, однако та объяснила, что уже имеет немало участников в команде. После успешного выступления Леонов за кулисами заметил, что другие тренеры «будут еще жалеть, что не повернулись вовремя».
Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».